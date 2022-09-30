Москва, 30 сентября, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Специальная военная операции России, которая началась 24 февраля на территории бывш. УССР, поменяет свой статус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

«После воссоединения Донбасса, Херсонщины и Запорожья с Россией СВО поменяет свой статус, свой формат. Теперь действия киевских боевиков на территории ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья будут расцениваться как террористические акты, несущие угрозу России. В этой связи СВО превратится в контртеррористическую операцию. И будет проходить в новом русле. Сейчас вопрос в том, какие будут границы КТО, так как ещё остаются территории, которые находятся под контролем ВСУ», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября, в Москве президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении этих территорий в состав РФ.