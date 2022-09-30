Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 30 сентября, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Президент Республики Сербской Желька Цвиянович намерена победить на выборах в Боснии и Герцеговине 2 октября. Об этом Цвиянович заявила 30 сентября агентству «Танюг».

Zlatno krilo Желька Цвиянович

Цвиянович отметила, что она продолжит защищать статус Республики Сербской в качестве автономии в составе БиГ, как это предусмотрено в конституции.

«Я не планирую отказываться от Республики Сербской и ее статуса для того, чтобы понравиться кому-то в Сараево или кому-то в каком-то из иностранных посольств», — заявила Цвиянович.

Напомним, что Желька Цвиянович на предстоящих выборах баллотируется на должность члена президиума БиГ от сербского народа. Милорад Додик, который в настоящее время находится на этом посту, баллотируется на должность президента Республики Сербской. Цвиянович и Додик представляют партию «Союз независимых социал-демократов».