Херсон, , 20:20 — REGNUM Херсонская область вернулась в состав России вместе с некоторыми освобождёнными населёнными пунктами Николаевской области, сообщил 30 сентября журналистам глава областной ВГА Владимир Сальдо.

Воссоединение Херсонской и Запорожской областей с Россией © ИА REGNUM

«Да, есть два населённых пункта Николаевской области», — сказал Сальдо, отвечая на вопрос вхождения в Херсонскую область населённых пунктов соседней Николаевской области.

Напомним, юго-восточная часть Николаевской области прилегает к Херсонщине, полностью освобождённой российскими войсками. Кроме того, освобождены Снигиревский и Александровский муниципальные округа Николаевской области, которые 21 сентября были присоединены к Херсонской области и участвовали в референдуме.

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