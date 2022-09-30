Москва, , 20:58 — REGNUM С начала 2022 года в Москве обновили 901 остановку общественного транспорта, из них 115 — в сентябре. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Автобусная остановка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу повышать комфорт поездок пассажиров, поэтому мы постепенно меняем остановки на новые и современные, где удобно ожидать автобус, электробус или трамвай», — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Отметим, что всего в Москве установлено больше 4,6 тысяч новых павильонов.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в центре Москвы завершено благоустройство площади ДНР. По словам заммэра Петра Бирюкова, завершилось обновление целого квартала — от Новинского бульвара, улиц Новый Арбат и Красная Пресня, Краснопресненской набережной до площадей у станций метро «Баррикадная» и «Краснопресненская».

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