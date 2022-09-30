Ижевск, , 20:09 — REGNUM В связи с неблагополучием отдельных территорий Татарии по африканской чуме свиней (АЧС) в четырех районах Удмуртии объявлен карантин. Соответствующий документ подписал глава республики Александр Бречалов.

Свинья (сс) Martin Robson

Так, ограничительные мероприятия вводятся для Алнашского, Граховского, Кизнерского и Можгинского районов. Отмечается, что карантин необходим в связи с риском заноса и распространения на территории Удмуртии АЧС.

На период действия карантина здесь запрещено вывозить из районов живых свиней, реализовывать и использовать продукцию охоты от диких кабанов, проводит сельхозярмарки, закупать свиней у населения и содержать свиней на выгуле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана обратилось к ученым с просьбой создать вакцину против африканской чумы свиней. уже наработано некоторое количество генетического препарата на основе аденоассоциированного вирусного вектора, содержащего гены наиболее иммуногенных белков африканской чумы свиней.

Результатом лабораторных исследований стал препарат, который не вызывает токсического эффекта и поражает стволовые клетки свиньи.

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