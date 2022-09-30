Чебоксары, , 20:08 — REGNUM В отделах ЗАГС Чувашии отмечается рост бракосочетаний. Частичная мобилизация может рассматриваться как особое обстоятельство, при котором брак может быть заключён в день подачи заявления, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики со ссылкой на госслужбу по делам юстиции.

Брак, семья, ЗАГС Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным властей, с 21 сентября в срочном порядке стали жениться мужчины, которые получили повестки из военкоматов о призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации. Отмечается, что на 30 сентября 2022 года в регионе заключили брак 54 мобилизованных мужчины и приняты заявления от более 15 призывников на ближайшие даты заключения брака.

Руководитель госслужбы Чувашии по делам юстиции Дмитрий Сержантов поясняет, что частичная мобилизация в России может рассматриваться как особое обстоятельство, при котором брак может быть заключён в день подачи заявления.

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Из Чувашии первые призывники отправлены из трёх муниципальных образований 26 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Чувашстата, в январе–июле 2022 года зарегистрировано 2917 браков, что на 78 (-2,6%) меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.