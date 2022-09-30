Москва, , 20:18 — REGNUM Суд в Гааге не оправдает Россию в деле о крушении малайзийского Boeing, так как это будет противоречить общему политическому курсу США и всего коллективного Запада. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 30 сентября научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Boeing andychoinski

«История с крушением малайзийского Boeing муссируется очень долгое время. Мы видим, что периодически возникают якобы аргументы со стороны обвинения. У России есть конкретные подтверждения, что самолёт был сбит со стороны ВСУ. Периодически европейцы принимают их, однако, как мы видим, всё зависит от текущей конъюктуры. Поэтому сейчас, когда есть конкретный заказ обвинять Россию по всем направлениям, все доказательства Москвы аннулируют, все натянутые фейки будут показаны как истина. И Россию вновь представят козлом отпущения», — считает собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября 2022 года окружной суд Гааги (Нидерланды) вынесет вердикт по делу о крушении в 2014 году на востоке территории б. УССР пассажирского лайнера Boeing авиакомпании «Малазийские авиалинии» (рейс MH17).