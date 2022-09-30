Вашингтон, , 20:02 — REGNUM США остаются на прежней позиции по вопросу членства Киева в НАТО, заявил 30 сентября госсекретарь Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен Александр Горбаруков © ИА REGNUM©

По его словам, принятие новых стран в Североатлантический альянс должно проходить в рамках установленных процедур.

«В отношении НАТО и [киевского режима] наша позиция была и остаётся ясной и прежней. Мы всецело поддерживаем политику открытых дверей НАТО и привлечение в альянс всех стран, которые к нему стремятся», — сказал Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября Зеленский заявил о подаче заявления на ускоренное вступление Киева в НАТО.

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