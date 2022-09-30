Подгорица, 1 октября, 2022, 00:41 — ИА Регнум. Посольство России в Черногории приостановило работу консульского отдела на неопределенный срок из-за «недружественных действий черногорских властей». Об этом диппредставительство России сообщило 30 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Черногория

«Уважаемые граждане Российской Федерации. Мы вынуждены проинформировать вас, что из-за недружественных действий черногорских властей по отношению к посольству РФ в Черногории приостановлена работа консульского отдела на неопределенный срок», — заявили сотрудники посольства на его официальной странице «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Граждане России теперь должны обращаться с вопросами в консульские отделы диппредставительств РФ в соседних странах.

Напомним, что 29 сентября МИД Черногории провозгласил шестерых российских дипломатов «персонами нон грата».