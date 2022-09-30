Стокгольм, , 20:01 — REGNUM Документ, излагающий ситуацию на пострадавших от диверсии газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», направлен 30 сентября в секретариат ООН представителями Швеции и Дании, написала шведский министр иностранных дел Анн Линде в соцсети.

Анн Линде Wto.org

Установлено, что магистрали трубопроводов были подорваны: мощность взрывов составила несколько сот килограмм в тротиловом эквиваленте. Два взрыва — в Дании, два — в Швеции.

«Такие действия недопустимы, подвергают опасности международную безопасность и вызывают глубокую обеспокоенность», — цитирует Линде обращение в ООН.

Напомним, ФСБ ранее также пришла к выводу о целенаправленной диверсии на СП и СП-2. Взрывы произошли под водой одновременно на трёх нитях.

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