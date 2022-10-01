Москва, 1 октября 2022, 00:34 — REGNUM Признание или непризнание факта воссоединения России с её регионами со стороны стран Туркестана не требуется. Москве нужен тыл. Об этом 30 сентября ИА REGNUM рассказал политолог Семен Уралов.
Следите за развитием событий в трансляции: «Донбасс, Херсонская и Запорожская области вернулись в Россию: трансляция»
Эксперт предложил быть честными в обсуждении позиции государств Туркестана на новости о воссоединении России — «никто особо не требует иной реакции на происходящие события».
По мнению политолога, воссоединение России и освобождение территорий б. УССР от киевского режима «никак не повлияет на дальнейшие отношения России и стран Средней Азии и Казахстана».
«Я уверен, что и Казахстан, и страны Средней Азии будут работать по факту. Уже видел очень много людей, машин и товаров из той же Киргизии, не говоря уже про Казахстан в том же Крыму. Они спокойно работают, не отвлекаясь на «признание или непризнание». Просто теперь они будут по факту строить бизнес на территории России, вот и все», — пояснил Семен Уралов.
Материалы по теме: Володин сравнил интеграцию Крыма и Донбасса