Москва, 1 октября, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Признание или непризнание факта воссоединения России с её регионами со стороны стран Туркестана не требуется. Москве нужен тыл. Об этом 30 сентября ИА REGNUM рассказал политолог Семен Уралов.

jeanbaptisteparis Воссоединение

Следите за развитием событий в трансляции: «Донбасс, Херсонская и Запорожская области вернулись в Россию: трансляция»

Эксперт предложил быть честными в обсуждении позиции государств Туркестана на новости о воссоединении России — «никто особо не требует иной реакции на происходящие события».

Семен Уралов «Россия находится в стадии острого противоборства и, в том числе, через ближайших соседей и союзников налаживается параллельный импорт и подключаются доступные финансовые инструменты. России нужен сдержанный нейтралитет и, конечно, стабильность и спокойствие в странах Средней Азии и в Казахстане. Чтобы она не оттягивали внимание и силы России на новые и существующие угрозы вроде вооруженных исламистов и радикалов. Россия нужен безопасный тыл».

По мнению политолога, воссоединение России и освобождение территорий б. УССР от киевского режима «никак не повлияет на дальнейшие отношения России и стран Средней Азии и Казахстана».

«Я уверен, что и Казахстан, и страны Средней Азии будут работать по факту. Уже видел очень много людей, машин и товаров из той же Киргизии, не говоря уже про Казахстан в том же Крыму. Они спокойно работают, не отвлекаясь на «признание или непризнание». Просто теперь они будут по факту строить бизнес на территории России, вот и все», — пояснил Семен Уралов.

Материалы по теме: Володин сравнил интеграцию Крыма и Донбасса