Краснодар, , 19:53 — REGNUM В митинг-концерте «Мы вместе», который прошёл в Краснодаре в поддержку воссоединения Донбасса, Херсонщины и Запорожья с Россией, приняли участие более 15 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 сентября в администрации столицы Кубани.

Россия Алексей Колчин © ИА REGNUM

На главной городской площади выступили творческие коллективы Краснодарской филармонии и Кубанского казачьего хора.

«Это стало важным витком в истории не только нашего государства, но и всего мира. Мы собрались сегодня, чтобы выразить единство с братским народом», — сказал член Общественной палаты Кубани, председатель Краснодарской региональной общественной организации «Российский союз молодежи» Аскер Тюрин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Москве подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.