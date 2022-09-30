Ижевск, , 19:51 — REGNUM Первая сессия Государственного совета Удмуртии седьмого созыва состоится 5 октября. Соответствующий документ подписал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Госсовет Удмуртии Udmgossovet.ru

Заседание назначено на 10:00 по местному времени.

ИА REGNUM напоминает, ранее планировалось, что первая сессия состоится 27 сентября. На ней пройдет церемония вступления в должность главы Удмуртии Александра Бречалова, который был избран на второй срок. Позднее сессии была отменена из-за стрельбы в школе №88 Ижевска.