Тюмень, , 19:47 — REGNUM Под Тюменью задержана жительница Югры, которую обвиняют в краже нефти на один миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Обыск в арендованном доме. Скриншот оперативной съёмки задержания обвиняемой в хищении нефти. Пресс-служба УМВД России по Тюменской области

По версии следствия, 48-летняя жительница ХМАО вместе с другими участниками преступной группы арендовала нефтебазу в селе Демьянское Уватского района. Через врезку в магистральный нефтепровод соучастники похищали нефтепродукты, затем вывозили с базы в автоцистернах и сбывали в Тобольске. Ущерб составил около одного миллиона рублей. Женщину обвинили в краже.

Полицейские отметили, что сперва женщина сотрудничала со следствием, но затем скрылась. Её обнаружили и задержали в арендованном частном доме под Тюменью, который она снимала вместе с супругом, который также является фигурантом данного уголовного дела.

Необычным было место обнаружения обвиняемой — она пыталась спрятаться в шкафу. Во время обыска были изъяты деньги и документы. Суд избрал ей меру пресечения в виде ареста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области осудили 12 участников преступной группы за хищение нефти объемом более 600 тонн.

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