Белград, 1 октября, 2022, 00:08 — ИА Регнум. Сербия уважает территориальную целостность всех стран-членов ООН, включая б. УССР. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 30 сентября в телефонном разговоре с помощником госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

При этом Вучич отметил, что другие государства не придерживались этого принципа, когда речь идет о территориальной целостности Сербии.

Донфрид критиковала руководство Сербии из-за подписания плана консультаций между внешнеполитическими ведомствами Сербии и России 23 сентября в Нью-Йорке, говорится в сообщении кабинета президента Сербии.

Напомним, что ранее Госдеп США опубликовал сообщение, в котором говорится, что ни одна страна не должна расширять сотрудничество с Россией, пока продолжается конфликт на территории б. УССР и что Белград делает большую ошибку, планируя развивать контакты с Москвой.