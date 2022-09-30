Москва, 30 сентября, 2022, 19:47 — ИА Регнум. День, в который были подписаны договоры о возвращении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, является историческим, заявил 30 сентября президент России Владимир Путин на митинге-концерте на Красной площади.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Глава российского государства отметил, что это «день правды и справедливости».

«Дорогие друзья. Сегодня у нас особый, торжественный и безо всякого в данном случае преувеличения исторический день. День правды и справедливости», — сказал Владимир Путин.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, в итоге которых подавляющее большинство жителей высказалось за возвращение в состав России.