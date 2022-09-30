Ростов-на-Дону, , 19:43 — REGNUM Ростовчане поддержали воссоединение Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией, выйдя на митинг-концерт #МыВместе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 сентября.

Россия! Дарья Драй © ИА REGNUM

Акция, которая состоялась парке «Левобережный», объединила десятки человек.

«Нас объединяет невероятное чувство гордости за людей, которые смогли отстоять свою историческую принадлежность — принадлежность быть русскими. Люди отдали свои голоса за мир, за право говорить на родном языке, жить без страха за будущее своих детей и внуков», — отметил руководитель отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Ростовской области Артем Толпыгин.

ИА REGNUM напоминает, что 30 сентября в Москве подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

Читайте развитие сюжета: США и НАТО обсудили референдумы и диверсию на «Северном потоке»