Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Ростовчане поддержали воссоединение Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией, выйдя на митинг-концерт #МыВместе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Россия!

Акция, которая состоялась парке «Левобережный», объединила десятки человек.

«Нас объединяет невероятное чувство гордости за людей, которые смогли отстоять свою историческую принадлежность — принадлежность быть русскими. Люди отдали свои голоса за мир, за право говорить на родном языке, жить без страха за будущее своих детей и внуков», — отметил руководитель отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Ростовской области Артем Толпыгин.

ИА REGNUM напоминает, что 30 сентября в Москве подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.