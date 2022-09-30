Вашингтон, , 19:49 — REGNUM Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил 30 сентября с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом воссоединение России с регионами и диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Джейк Салливан Whitehouse.gov

«В связи с очевидной диверсией на трубопроводе «Северный поток» в Балтийском море дипломаты обсудили защиту критически важной инфраструктуры», — кратко говорится в заявлении Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон отрицает свою причастность к диверсии на газопроводах «Северного потока» у острова Борнхольм, когда в результате подводных взрывов оба маршрута получили значительные повреждения.

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