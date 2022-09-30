Чебоксары, 30 сентября, 2022, 19:36 — ИА Регнум. После воссоединения Донбасса, Херсона и Запорожья ракеты, направленные на данные территории, будут восприняты как агрессия против России. Поэтому решение о частичной мобилизации было тактически верным, в том числе для защиты своих рубежей. В стратегическом плане России предстоит решить экономические задачи на вновь воссоединённых территориях и заняться «чисткой» бухгалтерско-бюрократического аппарата. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Госсовета Чувашии («СР — Патриоты — За правду»), экс-депутат Госдумы Игорь Моляков, говоря о задачах России на освобождённых территориях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия

Депутат выделил тактические задачи. Он напомнил, что с учётом воссоединения Донбасса, Херсона и Запорожья с Россией границы страны значительно расширяются, и агрессия против данных территорий будет восприниматься как нападение на РФ.

«В этих условиях частичная мобилизация более чем оправдана и стратегически верна, так как идёт противостояние с военными силами НАТО под видом киевского режима. И те ракеты, которые будут бить по Донбассу, Херсону и Запорожью, будут восприняты как агрессия против нашего государства. Эти ракеты полетят против России.

Есть ещё экономически задачи. Государство развивается не тогда, когда манипулируют бумажными деньгами и акциями или пускают мыльные банковские пузыри. Реальное развитие экономики идёт только тогда, когда речь идёт об освоении земли и строительстве новых предприятий. Для решения этой тактической задачи придётся серьёзно напрячь силы нашей великой России», — отметил Игорь Моляков.

Говоря о стратегических задачах на территории б. УССР, парламентарий также высказал мнение, что «пока окончательно не решена проблема, как быть с Харьковом и Харьковской областью — крупнейшим промышленным центром»:

«Как мне кажется, пока также окончательно не решена задача, что делать с Одесской областью и Одессой, которая была одним из крупнейших научных центров в СССР. Скорее всего, стратегические цели в тактике будут направлены на присоединение Одесской и Харьковской областей. Я думаю, что пока в подвешенном состоянии вопросы по центральной части территории б. УССР — Киевщине и Полтавщине, которые являются административно-политическими центрами. И совсем большой вопрос — западные области территории б. УССР».

Игорь Моляков подчёркивает, что в Донбассе, Херсоне и Запорожье «сейчас очень важно закрепить и обезопасить границы».

«Выгода в тактическом плане для нас в том, что это будет мощнейшее притяжение для вложения капитала, для развития бизнеса — прежде всего, металлургии, домостроения, сельского хозяйства. Туда пойдут огромные деньги. Но в стратегическом плане нас ждут очень тяжёлые испытания, потому что после распада СССР вся бюрократическая структура нашего государства выстраивалась под Запад, число чиновников росло при демографическом спаде, многие вопросы решались коррупционно. И эти остаточные влияния ещё очень сильны, их нужно искоренять.

Само время требует очень жёстких решений и неукоснительного их выполнения. Я думаю, будут отодвигать в сторону старый бухгалтерско-бюрократический аппарат, где главными были бумажки и красивые отчёты, и создавать новые мобильные государственные структуры — например, подобные Государственному комитету обороны во время Великой Отечественной войны. Потому что необходимо решать очень болезненные, но важнейшие для сохранения государства проблемы и задачи. Не удивлюсь, если за попытки срыва оборонного заказа, крупные коррупционные сделки или за государственную измену пожизненное заключение заменят смертной казнью — извините, мы живём в такой период, что нельзя иначе, на кону — наш суверенитет, наша свобода. Я думаю, что будут «расчехлены» огромные, я бы даже сказал чудовищные средства наши олигархов. Если всего этого не сделать, тогда перспективы будут печальны», — полагает депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Моляков заявлял, что западные области территории б. УССР, если Россия не вмешается, скорее всего, будут поделены между Польшей, Румынией, Венгрией и Чехословакией. При этом Польша первой «вопьётся в эти куски земли», что «вызовет вопросы» у других стран. И там начнётся «такая заварушка, которая может оказаться гвоздём в гроб» ЕС. В выгодной позиции останутся США, которым всё равно, кому поставлять оружие.