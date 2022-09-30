Краснодар, 30 сентября, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Губернатор краснодарского края Вениамин Кондратьев поприветствовал воссоединение Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вениамин Кондратьев

«Это был долгий путь домой. Сегодняшний день навсегда останется в истории. Теперь жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей — часть единой, сильной и многонациональной России. Официально», — написал глава Кубани в своём телеграм-канале 30 сентября.

ИА REGNUM напоминает, что 30 сентября в Москве подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.