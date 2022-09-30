Челябинск, , 19:33 — REGNUM В Челябинске 30 сентября состоялся митинг-концерт в поддержку воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья с Россией. Акция состоялась в парке им. Ю. А. Гагарина.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

Мероприятие посетили порядка 12,5 тыс. человек. Оно было посвящено жителям и защитникам Новороссии.

Перед жителями и гостями Челябинска выступила Вика Цыганова. Музыкальные номера чередовались с выступлениями общественных деятелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Москве были подписаны договоры с ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областями о вождении в состав России.