Элиста, , 19:32 — REGNUM Глава Калмыкии Бату Хасиков, комментируя подписание договоров о вступлении в состав России Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, отметил, что этот день войдёт в историю РФ.

Бату Хасиков Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этот день войдёт в историю. Выбор сделан. Всё то, чего так ждали, всё, что должно было быть сказано. Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон, добро пожаловать домой. Вместе навсегда!» — написал глава республики в своём телеграм-канале 30 сентября.

ИА REGNUM напоминает, что 30 сентября в Москве подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.