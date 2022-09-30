30 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление Байдена о том, что Соединенные Штаты Америки поддержат попытки киевского режима вернуть территории, воссоединившиеся с Российской Федерацией.

Оксана Переможенко, , 19:37 — REGNUM Соединенные Штаты Америки поддержат попытки киевского режима вернуть территории, воссоединившиеся с Российской Федерацией. Об это заявил американский президент Джо Байден.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление Байдена обсудили в мессенджере Telegram. Многие указали на то, что Штаты по сути поддерживают военные действия на территории б. УССР до «последнего жителя» б. УССР или «до конца» бывш. УССР. Иные добавили, что США и до этого поддерживали киевский режим, так что ничего нового.

«Дед Байден даже свои штаны поддержать не в состоянии. Кого он там собрался поддерживать?» — не понимает Елена.

«Последний [житель бывш. УССР], уходя, не забудь выключить свет во Львове!» — с сарказмом добавил Ацтек, указывая на то, что Штаты будут поддерживать военные действия «до последнего» жителя б. УССР.

«Значит, скоро [б. УССР] вообще не станет», — добавил Я.

«Фантомные боли в Вашингтоне», — смеется Игорь.

«Как всегда, речь про территории, а то, что люди там с Россией и проголосовали, им плевать», — заметил Роман.

«Америку не эти земли и их люди волнуют, а то, что Россию нельзя отпускать с поля брани», — прокомментировал Netname.

«Попытки Киева? Крым уже вернули? Так и это вернут. Забудьте и сохраните хоть то, что осталось», — призвала Юлия.

Рукопожатие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«То есть, [Байден] поддерживает атаку на новые регионы РФ?..» — задался вопросом Vladimir.

«Ему на том свете прогулы ставят. Помогать он будет», — иронизирует Ната.

«Ничего нового. Теперь они де-юре — сторона конфликта. Маски сброшены, как сказал наш президент», — написала Ольга.

«Зато потом скажут, что дед был не в себе, мы тут ни при чем. Вот американцы согласны воевать с Россией, мне интересно?» — задалась вопросом Евгения Ш.

«Хотят похоронить [бывш. УССР] руками РФ. Только, надеюсь, Владимир Владимирович теперь всерьёз начнёт», — добавил Александр Р.

«А до это как будто он и все они не поддерживали?! Он уже одной ногой на том свете, а всё туда же», — прокомментировал Zлой Мишка.

«Значит, надо вернуть домой всю [б. УССР]», — подытожила Любовь.

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Напомним, также 30 сентября Соединенные Штаты ввели санкции против Российской Федерации после подписания документов о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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