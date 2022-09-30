София, 30 сентября, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Правительство Болгарии выразило свою обеспокоенность процессом вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Об этом 30 сентября сообщает БНР.

(сс) Radi Sadek Правительство Болгарии

Как подчеркнул сегодня на экстренном заседании действующего болгарского правительства министр иностранных дел Болгарии Николай Милков, интеграция этих территорий в Россию «является тревожным звонком для Софии в частности и ЕС в целом».

«София не может одобрить принципиальные изменения на политической карте мира», — сказал он.

Софийская газета «24 часа» приводит слова министра обороны Болгарии Димитра Стоянова, отметившего, что в связи со вхождением Донецка, Луганска, Мелитополя и Херсона в состав РФ София будет укреплять боеспособность болгарской армии.

Напомним, ранее власти Болгарии заявляли о своей нейтральной позиции относительно всенародного волеизъявления жителей регионов территории б. УССР.