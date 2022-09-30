Москва, , 19:37 — REGNUM Военный комиссариат Москвы обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить соблюдение закона о частичной мобилизации работодателями. Об этом 30 сентября сообщило агентство «Москва».

Повестка. Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если в ходе проверки подтвердится факт отказа в получении письма с повестками сотрудникам без уважительной причины, работодателю может грозить административная ответственность. Согласно статье 17.7 Кодекса об административных правонарушениях, в качестве одной из мер воздействия в этом случае может стать приостановка деятельности компании на срок до 90 суток», — сказано в документе.

Ожидается, что представители прокуратуры будут выезжать к работодателям, которым были направлены повестки на их сотрудников.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, сотрудники префектур Москвы начали разносить по домам уведомления об отзывах повесток. Как отмечается, повестки, выписанные на основании недостоверных или неточных данных запасников, отзываются по итогам дополнительных проверок с учетом жалоб граждан.

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