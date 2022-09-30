Сантьяго, 30 сентября, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Президент Чили Габриэль Борич заявил о непризнании воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Mediabanco Agencia — Debate Anatel Габриэль Борич

«Референдумы в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях <…> не имеют юридического значения для нашей страны», — написал Борич.

Церемония подписания документов о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией состоялась в Москве 30 сентября.