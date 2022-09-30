Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал подписание договоров о вступлении в состав России Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей судьбоносным событием.

donland.ru Василий Голубев

«Сегодня, безусловно, исторический день для нашего государства. Наши соседи, наши единокровные братья воссоединились с Родиной. Судьбоносное событие», — написал глава донского региона в своём телеграм-канале 30 сентября.

ИА REGNUM напоминает, что 30 сентября в Москве подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.