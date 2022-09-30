Нью-Йорк, США, 30 сентября, 2022, 19:36 — ИА Регнум. Вандалы облили красной краской генеральное консульство России в Нью-Йорке, США, сообщают 30 сентября местные СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Нью-Йорк

Сотрудник консульства рассказал, что в последние недели полиция города практически не дежурила вблизи российского диппредставительства, и поэтому безопасность учреждения ослабла.

В данный момент ведется расследование, но преступники пока не найдены.