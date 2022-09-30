Киев, , 19:27 — REGNUM Североатлантический альянс не примет участия в войне на территории бывшей УССР, заявил 30 сентября советник главы Офиса президента киевского режима Михаил Подоляк изданию «Страна».

Задумались о независимости? НАТО идет к вам Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, боевые действия кончатся быстрее, чем Киев пройдёт всю процедуру вступления в НАТО.

Он рассказал, что подача заявки на ускоренное предоставление членства в НАТО направлена на достижение двух целей — ещё раз определить свой стратегический вектор и получить ещё больше оружия от стран-членов альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября Зеленский заявил, что Киев подаст заявку на ускоренное вступление в НАТО.

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