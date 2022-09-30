Киев, 30 сентября 2022, 19:27 — REGNUM Североатлантический альянс не примет участия в войне на территории бывшей УССР, заявил 30 сентября советник главы Офиса президента киевского режима Михаил Подоляк изданию «Страна».
По его словам, боевые действия кончатся быстрее, чем Киев пройдёт всю процедуру вступления в НАТО.
Он рассказал, что подача заявки на ускоренное предоставление членства в НАТО направлена на достижение двух целей — ещё раз определить свой стратегический вектор и получить ещё больше оружия от стран-членов альянса.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября Зеленский заявил, что Киев подаст заявку на ускоренное вступление в НАТО.
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