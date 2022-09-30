Киев, 30 сентября, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Североатлантический альянс не примет участия в войне на территории бывшей УССР, заявил 30 сентября советник главы Офиса президента киевского режима Михаил Подоляк изданию «Страна».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Задумались о независимости? НАТО идет к вам

По его словам, боевые действия кончатся быстрее, чем Киев пройдёт всю процедуру вступления в НАТО.

Он рассказал, что подача заявки на ускоренное предоставление членства в НАТО направлена на достижение двух целей — ещё раз определить свой стратегический вектор и получить ещё больше оружия от стран-членов альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября Зеленский заявил, что Киев подаст заявку на ускоренное вступление в НАТО.