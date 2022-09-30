Москва, 30 сентября 2022, 22:15 — REGNUM Страны Туркестана всеми силами будут воздерживаться от оценки событий по воссоединению России с её историческими регионами — критики с их стороны не будет, но и поддержки тоже. Об этом в интервью ИА REGNUM 30 сентября сказал эксперт по безопасности в Туркестане Рустам Бурнашев.
Следите за развитием событий в трансляции: «Донбасс, Херсонская и Запорожская области вернулись в Россию: трансляция»
Эксперт отметил, что в странах Туркестана практически никак не реагируют на происходящее воссоединение России с её регионами.
«В этом вопросе страны региона заняли простую позицию — «безопасность через молчание». То есть главы государств, вероятно, будут следовать двум вариантам. Первый — не будут озвучивать и затрагивать эту тему в публичных выступлениях. Второй — позиция озвучивается в контексте международных договоров о «нерушимости государственных границ и непризнания новых территорий». Эту позицию высказал в своей время президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев», — сказал собеседник.
Бурнашев пояснил, что понятие «безопасность через молчание» пришло из области исследований феминизма.
Читайте также: США требуют от стран Туркестана придерживаться антироссийской политики