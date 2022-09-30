Москва, , 22:15 — REGNUM Страны Туркестана всеми силами будут воздерживаться от оценки событий по воссоединению России с её историческими регионами — критики с их стороны не будет, но и поддержки тоже. Об этом в интервью ИА REGNUM 30 сентября сказал эксперт по безопасности в Туркестане Рустам Бурнашев.

Молчание Sfhr.ru

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Эксперт отметил, что в странах Туркестана практически никак не реагируют на происходящее воссоединение России с её регионами.

«В этом вопросе страны региона заняли простую позицию — «безопасность через молчание». То есть главы государств, вероятно, будут следовать двум вариантам. Первый — не будут озвучивать и затрагивать эту тему в публичных выступлениях. Второй — позиция озвучивается в контексте международных договоров о «нерушимости государственных границ и непризнания новых территорий». Эту позицию высказал в своей время президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев», — сказал собеседник.

Бурнашев пояснил, что понятие «безопасность через молчание» пришло из области исследований феминизма.

Рустам Бурнашев «Понятие используется для описания событий с правами женщин в некоторых исламских странах. Например, Пакистане. Его суть сводится к замалчиванию проблемы потому, что ее обсуждение ухудшает положение женщины. Страны Средней Азии и Казахстан, по сути, заняли такую же позицию по вопросу [воссоединения России]». Страны региона воздержатся от осуждения Москвы и не будут публично поддерживать российскую внешнюю политику по вопросу [освобожденных] территорий. Вопрос будет замалчиваться точно так же, как это в 2014 году делали по Крыму».

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