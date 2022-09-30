30 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

Очередные санкционные списки не омрачили праздничное настроение российских парламентариев, на глазах которых в Кремле были подписаны исторические документы о воссоединении освобожденных территорий с Россией.

Екатерина Паньшина, , 19:32 — REGNUM Минфин США сразу после подписания в Кремле документов о воссоединении с Россией республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей ввел очередные санкции против российских сенаторов и депутатов Госдумы. Парламентарии не удивились такому шагу и считают, что попадание в список можно расценивать как комплимент. Корреспондент ИА REGNUM собрал первые реакции депутатов в телеграм-каналах.

Государственная дума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никогда такого не было и вот опять. Поздравляю вновь включенных!» — написал депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский. Свой пост он подкрепил смайлом с известным изречением главы МИД России Сергея Лаврова про «дебилов».

Сергей Лавров © ИА REGNUM

Не нашел себя в санкционных списках депутат Дмитрий Кузнецов (СРЗП): «Может, плохо работал в последнее время или, наоборот, слишком хорошо и уже раньше включили».

«Даже еще ратифицировать договора о присоединении к России новых субъектов не успели, а в санкционные списки уже снова попали…)» — написал депутат Владимир Плякин («Новые люди»).

Не испугалась санкций и его коллега по фракции Роза Чемерис.

«Я люблю свою страну и служу только ей. Всегда и во всем. Так что — спасибо за признание моих заслуг, товарищи иностранцы!» — написала депутат.

Не удивлена санкциям и замруководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева.

«Ух ты. Я-то думала, давно ввели… а, стоп, это были европейские санкции! или японские… Так и запутаться можно, нет чтоб пакетом вводить, все сразу — и за всё сразу. А если серьезно — то уверенность властей США в том, что у каждого депутата есть недвижимость и прочие активы в их стране, смешит. Им и невдомек, что у некоторых — всё на Родине», — отреагировала она.

Напомним, 30 сентября в Москве подписаны договоры о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

Власти США ввели санкции против Совета Федерации, а также 169 российских сенаторов и 109 депутатов Госдумы, в отношении некоторых из них рестрикции вводятся повторно. В американском минфине напомнили, что в 2022 году в санкционные списки США были добавлены 340 депутатов Госдумы, а также сама нижняя палата российского парламента.

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