Лондон, 30 сентября, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Доступ России к услугам ряда британских компаний будет закрыт, сообщает 30 сентября Форин-офис.

Цитата из к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Матрица

В заявлении, опубликованном в связи с изменением политической ситуации в России, британское внешнеполитическое ведомство уведомляет, что ведётся работа над изоляцией России от инженерных и архитектурных услуг британских компаний. Тем же заняты «партнёры» Лондона.

В документе указано, что в Россию экспортируется странами G7 большой объём таких услуг: в импорте РФ он составляет 77%. И со своей стороны Лондон принял меры, которые «существенно затруднят развитие ключевых отраслей российской промышленности».

«Эти меры также закроют России доступ к профессиональным услугам мирового класса, оказываемым, среди прочих, аудиторскими и рекламными компаниями», — заявляет Форин-офис.

Ведомство добавило, что на долю Британии, США и Евросоюза приходится 80% импорта России в сфере «аудиторских, бухгалтерских услуг и услуг в сфере налогового консультирования». Так что ограничения помогут «подорвать возможности российского бизнеса по конкуренции на международном рынке».