Ханты-Мансийск, , 19:20 — REGNUM Ханты-Мансийский автономный округ выполнил все планы, намеченные в рамках частичной мобилизации, сообщает 30 сентября ТАСС со ссылкой на замгубернатора региона Александра Тиртоку.

Мобилизация в Ханты-Мансийске Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска

По его словам, не осталось ни одного невыполненного плана.

«Я вам отвечаю: все планы реализованы. Не выполненных планов нет», — сказал Тиртока, отвечая на вопрос о ходе частичной мобилизации в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации военнослужащих запаса. В Вооруженные силы РФ должны быть призваны 300 тыс. человек.

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