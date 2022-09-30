Ханты-Мансийск, 30 сентября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Ханты-Мансийский автономный округ выполнил все планы, намеченные в рамках частичной мобилизации, сообщает 30 сентября ТАСС со ссылкой на замгубернатора региона Александра Тиртоку.

Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска Мобилизация в Ханты-Мансийске

По его словам, не осталось ни одного невыполненного плана.

«Я вам отвечаю: все планы реализованы. Не выполненных планов нет», — сказал Тиртока, отвечая на вопрос о ходе частичной мобилизации в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации военнослужащих запаса. В Вооруженные силы РФ должны быть призваны 300 тыс. человек.