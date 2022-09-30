Москва, , 19:08 — REGNUM Вхождение в состав Российской Федерации четырёх новых субъектов можно назвать «донбасской осенью», которая продолжила «крымскую весну». Об этом ИА REGNUM заявил депутат Государственной Думы Михаил Романов («Единая Россия»).

Референдум по вопросу воссоединения с Россией Иван Шилов © ИА REGNUM

Романов подчеркнул, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей искренне и с открытыми сердцами приходили голосовать на референдумах. По словам депутата, граждане воссоединённых субъектов готовы работать на благо России.

«Нынешний процесс присоединения новых территорий к России, можно назвать «донбасской осенью», — отметил депутат. — Я ожидаю еще большей сплоченности российских граждан вокруг нашего национального лидера. Это повлечет за собой снижение напряженности в связи с частичной мобилизацией, а также наращивание объемов помощи вновь принятым территориям для восстановления их гражданской и производственной инфраструктур».

Как подчеркнул Романов, результаты референдумов и вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области поддерживают жители России. Граждане испытывают гордость за политику президента РФ Владимира Путина.

Отметим, что церемония подписание документов о вхождении четырёх регионов в состав РФ прошла 30 сентября в Кремле.

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