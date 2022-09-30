Москва, 30 сентября, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Вхождение в состав Российской Федерации четырёх новых субъектов можно назвать «донбасской осенью», которая продолжила «крымскую весну». Об этом ИА REGNUM заявил депутат Государственной думы Михаил Романов («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум по вопросу воссоединения с Россией

Романов подчеркнул, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей искренне и с открытыми сердцами приходили голосовать на референдумах. По словам депутата, граждане воссоединённых субъектов готовы работать на благо России.

«Нынешний процесс присоединения новых территорий к России, можно назвать «донбасской осенью», — отметил депутат. — Я ожидаю еще большей сплоченности российских граждан вокруг нашего национального лидера. Это повлечет за собой снижение напряженности в связи с частичной мобилизацией, а также наращивание объемов помощи вновь принятым территориям для восстановления их гражданской и производственной инфраструктур».

Как подчеркнул Романов, результаты референдумов и вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области поддерживают жители России. Граждане испытывают гордость за политику президента РФ Владимира Путина.

Отметим, что церемония подписание документов о вхождении четырёх регионов в состав РФ прошла 30 сентября в Кремле.