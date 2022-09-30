Вашингтон, , 18:59 — REGNUM Своей инициативой стать посредником на переговорах между Россией и Киевом 45-й президент США Дональд Трамп поставил в тупик нынешнее американское руководство, сообщает 30 сентября The American Thinker.

Дональд Трамп

Обозреватель издания Оливия Мюррей прокомментировала заявление Трампа о том, что он готов внести вклад в урегулирование ситуации на территории б. УССР, и предложил своё посредничество в гапотетических переговорах.

По словам автора, Трамп одним коротким постом в своей соцсети Truth Social «загнал в угол» американский политический истеблишмент. Хотя это предложение и звучит как провокационное, но американские левые политики вообще ничего не делают относительно дипломатии в вопросе б. УССР, пишет Мюррей.

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