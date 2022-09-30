Москва, 30 сентября, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поздравил вечером 30 сентября сотни тысяч граждан России, собравшихся на Красной площади в честь воссоединения республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей с РФ.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

Он подчеркнул, что для Донбасса столицей Родины всегда была Москва. Теперь это оформлено юридически.

«Для нас Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток, Рязань — такие же самые русские города, как Донецк, Горловка, Макеевка, Мариуполь. И вот теперь это и де-юре», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали документы о воссоединении с Россией.