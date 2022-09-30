Рим, , 18:54 — REGNUM Спортивный директор римского футбольного клуба «Лацио» Игли Таре опроверг информацию о том, что «орлята» проявляют интерес к 24-летним фланговому полузащитнику санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрею Мостовому.

Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой Дарья Драй © ИА REGNUM

«Информация о том, что мы интересуемся Андреем Мостовым — фейк», — цитирует Игли Таре издание Sport24.

В текущем сезоне Андрей Мостовой принял участие в 13-ти матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 3,5 миллиона евро, а соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до 30 июня 2024 года.