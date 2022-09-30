Москва, , 18:52 — REGNUM Замысел Зеленского ускорить вступление республики в НАТО демонстрирует панику, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Андрей Гурулёв Zabkray.er.ru

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«[Киевский режим] намылился в НАТО. Они нас провоцируют ядерное оружие на [территорию б. УССР]. Этого не будет. Его создавали не против хохлов работать, а против НАТО. По ним и будем работать, если угроза появится», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

В республике паника, констатировал парламентарий.

«Они понимают, что решения наши приближают час, когда их просто снесут», — подчеркнул он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Зеленский заявил, что республика подаёт заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке.

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