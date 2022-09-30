Лондон, 30 сентября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Лондонский футбольный клуб «Челси» согласовал условия контракт с 24-летним атакующим полузащитником «Ред Булл Лейпцига» и национальной сборной Франции по футболу Кристофером Нкунку. Об этом 30 сентября сообщает журналист Николо Скира.

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По информации источника, «Челси» предпримет попытку подписания Нкунку в грядущее зимнее трансферное окно.

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Кристофера Нкунку в 80 миллионов евро. Действующее соглашение француза с «РБ Лейпцигом» рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Кристофер Нкунку принял участие в 11-ти матчах за «Ред Булл Лейпциг» во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.