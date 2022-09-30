Чебоксары, 30 сентября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Западные области территории б. УССР, если Россия не вмешается, скорее всего, будут поделены между Польшей, Румынией, Венгрией и Чехословакией. При этом Польша первой «вопьётся в эти куски земли», что «вызовет вопросы» у других стран. И там начнётся «такая заварушка, которая может оказаться гвоздём в гроб» ЕС. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Госсовета Чувашии («СР — Патриоты — За правду»), экс-депутат Госдумы Игорь Моляков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Парламентарий считает, что пока Россия в стратегическом плане не определилась, что делать с западными областями территории б. УССР.

«Скорее всего, эти области будут поделены между Польшей, Румынией, Венгрией, Чехией, что в какой-то мере на короткий период выгодно и для нашей страны, и для нашего главного стратегического противника — США, так как им всё равно, кому поставлять оружие.

Когда начнётся вопрос о разделении куска территории, то поляки никогда не простят бандеровцам, что они творили с ними — за неделю тысячи поляков вырезали, причём зверски вырезали, не щадили даже детей. Поляки этого никогда не простят. А с учётом того, что они люди западного склада, достаточно алчные, то вопьются в этот кусок территории. Но это тут же вызовет вопросы со стороны Чехии, Венгрии, Румынии, той же Германии. И там начнётся такая заварушка, которая может оказаться гвоздём в гроб ЕС», — сказал Игорь Моляков.

Депутат подчеркнул, что в этой ситуации будет «хорошо только США». И не только из-за поставок оружия всем сторонам конфликтов, но и ослабления влияния Германии.

«Штатам надо каким-то образом решить вопрос с Китаем, им надо сейчас решать вопрос с б. УССР и, конечно, с Германией. Они спят и видят, чтобы ослабить Германию, которая является основой Европейского Союза. И сейчас они у всех на глазах убивают Германию, убивают промышленность. Евро в последние дни упал по своей значимости ниже доллара, чего не было вообще никогда, то есть не доверяют европейской валюте и перспективам ЕС как экономической самостоятельной единице. И уже переселяются в США многие предприятия, фирмы», — сказал депутат Госсовета Чувашии.