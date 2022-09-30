Красный Лиман, ДНР, , 18:44 — REGNUM Село Торское под Красным Лиманом в ДНР находится под полным контролем российских военных. Дорогу от Кременной до Торского бандеровским боевикам перерезать не удалось. ВСУ остановлены севернее Торского.

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом сообщают 30 сентября РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что сегодня крайний срок, который был дан ВСУ своим командованием для того, чтобы захватить Красный Лиман.

Таким образом ВСУ должны были скрасить невыгодное для Киева положение дел: Россия расширилась на четыре региона, причём волеизъявление жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей оказалось сокрушительным для киевской пропаганды.

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