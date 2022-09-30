Екатеринбург, 30 сентября, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Секретарь Общественной палаты ДНР Наталья Черноиван поблагодарила жителей Екатеринбурга и Свердловской области за всю ту поддержку, которую они оказывают региону. Она выступила 30 сентября на митинге-концерте в столице Урала.

Иван Шилов, ИА REGNUM Флаг ДНР

Черноиван подчеркнула, что сейчас все мы живём в очень сложное, непростое и переломное время. Но мы сильные, вместе выстоим, потому что у нас одна цель.

«У нас с вами один путь, мы — одна страна, мы — Россия», — отметила Наталья Черноиван.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Запорожьем и Херсонской области о воссоединении с Россией. Также он выступил с торжественной речью.