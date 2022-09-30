Вашингтон, , 18:46 — REGNUM Вашингтон ввел новые санкционные ограничения в отношении членов семей целого ряда членов высшего руководства России, сообщает 30 сентября минфин США.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Санкции введены против супруги и двух дочерей министра обороны России Сергея Шойгу, жены и сына замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева, супруги и двоих сыновей председателя правительства России Михаила Мишустина и жены и дочери губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Кроме того, санкции введены в отношении сына председателя Совфеда Валентины Матвиенко, а также против руководителя «Росгвардии» Виктора Золотова.

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