Манчестер, Великобритания, 30 сентября, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг признан лучшим тренером месяца в Английской Премьер-лиге. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба лиги.

«Манчестер Юнайтед»

В сентябре «красные дьяволы» под руководством нидерландского специалиста одержали две победы в двух матчах АПЛ над «Лестер Сити» (0:1) и лондонским «Арсеналом» (3:1). На данный момент «Манчестер Юнайтед» с четырьмя победами и 12-ю набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.

2 октября «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 9-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с «Манчестер Сити». Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад», а стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.