Москва, , 18:38 — REGNUM Исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», заместитель председателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алена Булгакова считает, что подписание соглашений о воссоединении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей с Россией »исторически очень значимое событие для России, жителей освобождённых территорий и для всего мира».

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